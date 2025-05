Aurania schließt Privatplatzierung mit Bruttoerlösen von insgesamt 1,72 Mio. C$ ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 5. Mai 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) - https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high- ... - ("Aurania" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 17. April 2025 und seine Pressemitteilung vom 3. April 2025 die zweite und letzte Tranche (die "zweite Tranche") seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat. Im Rahmen der zweiten Tranche wurden insgesamt 2.569.022 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,30 C$ pro Einheit verkauft, was einen Bruttoerlös von insgesamt 770.706,87 C$ $ ergab. Zusammen mit der ersten Tranche (die "erste Tranche") des Angebots, die am 17. April 2025 abgeschlossen wurde und in deren Rahmen 954.869,70 C$ durch den Verkauf von 3.182.899 Einheiten eingenommen wurden, hat das Unternehmen nun das Angebot durch die Ausgabe von 5.751.921 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.725.576,57 C$ abgeschlossen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,55 C$ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss des Ausgabedatums.

Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsgebühr, die sich aus (i) 525,00 C$ in bar (die "Barvergütung") und (ii) 1.750 Vergütungs-Warrants (die "Vergütungs-Warrants") zusammensetzt. Jeder Compensation Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Einheit zu einem Preis von 0,30 C$ pro Einheit für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabetag. Jede Einheit, die bei der Ausübung eines Compensation Warrants emittiert wird, besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant. Jeder dieser Warrants berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Warrant-Aktie zu einem Preis von 0,55 C$ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum des Compensation Warrants.

Seite 2 ► Seite 1 von 4