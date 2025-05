Die Brandmauer, Trump-Handelskrieg: Der Westen schafft sich ab!

Die heutigen Ereignisse um die Kanzlerwahl von Friedrich Merz stehen in einem großen Zusammenhang, zu dem auch der Handelskrieg von Donald Trump gehört: es gibt eine Brandmauer innerhalb der westlichen Gesellschaft, in denen die politische Mitte immer schwächer wird. Wie schwach, hat sich heute in Deutschland gezeigt beim Scheitern von Merz im ersten Wahlgang. All das ist auch eine Folge der Brandmauer, wonach die AfD unbedingt isoliert werden muss, während die extreme Linke heute faktisch Merz als Kanzler möglich gemacht hat (trotz Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU). Grüne und Linke stimmten heute gemeinsam gegen Merz mit der "gesichert rechtsextremen" AfD. All das sind Symptome einer Systemkrise - die Brandmauer scheint dafür zu sorgen, dass sich die deutsche Demokratie selbst zerfleischt. In den USA hingegen ist Trump das Symptom einer Systemkrise: seine Handelskrieg ist die Wiederholung eines schon in den 1930er-Jahren gescheiterten Experiments. Der Ausgang in diesem Handelskrieg - wenn er von Trump unverändert weiter geführt wird - wird nicht anders sein als vor knapp einhundert Jahren..

Hinweise aus Video:

