Juniper Square schließt die Übernahme von Forstone Luxembourg ab und gründet Juniper Square Luxembourg

„Wir freuen uns sehr, Juniper Square Luxembourg offiziell in unserem Team willkommen zu heißen. Mit ihrer umfassenden Branchenexpertise und ihrer Kenntnis des luxemburgischen Marktes werden sie uns dabei unterstützen, unsere Vision von effizienteren, transparenteren und zugänglicheren privaten Märkten weiter voranzutreiben", so Alex Robinson, CEO und Mitbegründer von Juniper Square . „Luxemburg spielt eine zentrale Rolle auf den globalen Privatmärkten, und wir betrachten unsere Präsenz – und unsere kontinuierlichen Investitionen – in Luxemburg als entscheidend für unsere Kunden. Nun können wir Fondsverwaltungsdienstleistungen anbieten, die eng in die Anlegerverwaltungsplattform integriert sind, der Kunden weltweit bereits vertrauen."

„Wir freuen uns sehr, Juniper Square beizutreten und unseren Kunden einen technologisch fortschrittlichen Ansatz für die Fondsverwaltungsdienstleistungen bieten zu können", erklärt Arnaud Brive, Managing Partner, Juniper Square Luxembourg. „Unsere gemeinsame Vision für die privaten Märkte – und unser gemeinsamer, intensiver Fokus auf die Lösung komplexer operativer Herausforderungen in Zusammenarbeit mit Investmentfondsmanagern – werden uns dabei unterstützen, unseren Kunden in kürzerer Zeit innovative Lösungen anzubieten."

Durch die Erweiterung um Juniper Square Luxembourg erhalten Fondsmanager, die in Luxemburg domizilierte Investmentfonds verwalten, Zugang zu denselben vernetzten Software- und Fondsverwaltungsdienstleistungen, denen bereits mehr als 2.100 GPs in allen Anlageklassen des Private-Marktes vertrauen. Für Juniper Square bedeutet die Akquisition den Eintritt in den weltweit größten Standort für grenzüberschreitende Investmentfonds mit einem geschätzten Privatvermögen von 1,3 Billionen Euro in Luxemburg.

„Juniper Square ermöglichte es uns, mehrere Administratoren auf einer einzigen, integrierten Plattform zusammenzufassen. Mit der jüngsten Expansion nach Luxemburg verfügen wir nun über eine wirklich globale Lösung, die sowohl die Strukturen in den USA als auch in Luxemburg innerhalb eines einheitlichen Rahmens optimiert", erklärte Robert Czesak, Chief Financial Officer, New Rhein Healthcare Investors. „Die Konsistenz in der Berichterstattung, die zentrale Anlaufstelle und die fundierte Expertise in privaten Märkten machen sie zu genau dem strategischen Partner, den wir benötigen, um den Anforderungen globaler Investoren gerecht zu werden."

„Es ist unsere Mission, die beste Technologie und die besten Talente zusammenzubringen, um branchenführende Fondsverwaltungsdienstleistungen für die globalen privaten Märkte anzubieten. Wir freuen uns auf unser weiteres Wachstum im Ausland und darauf, technologiebasierte Lösungen für Private-Equity-Gesellschaften anzubieten, die Fonds in den USA, Luxemburg und darüber hinaus verwalten", so Christine Egbert, General Manager of Fund Administration, Juniper Square.

Besuchen Sie die Website von Juniper Square für weitere Informationen. Weitere Informationen über die entscheidende Rolle Luxemburgs in der globalen privaten Marktinfrastruktur finden Sie in diesem Blog von Alex Robinson.

Informationen zu Juniper Square

Juniper Square hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Investitionserlebnis am Privatmarkt zu verändern. Das Unternehmen bietet über 2.100 Private-Market-GPs eine umfassende Palette moderner, vernetzter Fondssoftware und -dienstleistungen für die Bereiche Fundraising, Berichterstattung, Fondsverwaltung, Treasury, Compliance und Business Intelligence. Heute werden mehr als 1 Billion USD an LP-Kapital, 40.000 Fonds und mehr als 600.000 LP-Konten über die Software und Fondsverwaltungsdienste von Juniper Square verwaltet.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749157/Juniper_Square___Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/juniper-square-schlieWt-die-ubernahme-von-forstone-luxembourg-ab-und-grundet-juniper-square-luxembourg-302447574.html