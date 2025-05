SE. Die chinesische Stadt Fuzhou bemüht sich um die Schaffung eines Geschäftsumfelds von Weltrang

BEIJING, 6. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Die Stadt Fuzhou in der südostchinesischen Provinz Fujian hat ihre Bemühungen verstärkt, ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu schaffen, und 2024 ganze 687 Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 303,3 Milliarden Yuan (etwa 42 Milliarden US-Dollar) gesichert.

Fuzhou hat seine offenen Plattformen, die durch das chinesisch-indonesische Projekt „Two Countries, Twin Parks" symbolisiert werden, erweitert. Im Rahmen dieses Projekts wurde die Fujian Miaotianhui Food Co., Ltd. zum ersten Importeur frischer indonesischer Kokosnüsse und verschiffte am 12. April erneut Container mit Kokosnüssen nach China. In ähnlicher Weise hat die Saneheld (Fuqing) Food Co. Ltd. in Zusammenarbeit mit der indonesischen Salim Group Fischereistandorte in Indonesien aufgebaut. Die erste Anlage wurde im April 2022 mit einer jährlichen Produktionskapazität von 500.000 Tonnen Meeresfrüchten in Betrieb genommen, während die zweite Anlage im Juni 2025 mit der Testproduktion beginnen soll.