SDax mit drei Neuen ab 09. Mai

fishandchips schrieb 14.11.24, 21:28

Ja, da hast Du schon recht. Beim einen (FV) läuft es gerade eher prozyklisch - und das vermutlich noch eine Weile. Ich sehe es auch so, dass da noch einiges nach oben möglich ist. Der MBB-Vorstand sah/sieht es ja auch so - nicht umsonst haben sie die tiefen Kurse zum Aufstocken genutzt. Bei den anderen Teilen des Portfolios (Aumann, Delignit) ist es klar antizyklisch - und vielleicht nutzt MBB auch hier seinen tiefen Einblick und die tiefen Taschen, um Anteile aufzustocken.



Meine Vermutung geht aber sogar dahin, dass ein guter Teil der erwartbar schwächeren Margen bei den Automotivs (Aumann, Delignit) in den kommenden Quartalen von den steigenden Margen bei FV ausgeglichen werden könnte. Wieviel wird man sehen.



Mich wundert aber, dass noch nichts neues auf dem Transaktions-/Add-on-Markt gefunden wurde.



Und noch eins verwundert: dass der Kurs heute fast 2% im Minus landet!???