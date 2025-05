Kodiak Copper präsentiert live auf der Metals & Mining Virtual Investor Conference am 7. Mai

6. Mai 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass Claudia Tornquist, CEO, am 7.. Mai live auf der Metals & Mining Virtual Investor Conference von VirtualInvestorConferences.com sprechen wird.

DATUM: 7.. Mai

ZEIT: 14:00 Uhr Eastern Time (11:00 Uhr Pacific Time)

LINK: HIER ANMELDEN

Verfügbar für 1x1-Sitzungen: 8., 9. und 12. Mai - von 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) bis 18:00 Uhr ET (15:00 Uhr PT)

Dabei handelt es sich um eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der die Investoren eingeladen sind, dem Unternehmen Fragen in Echtzeit zu stellen. Für Teilnehmer, die nicht in der Lage sind, am Tag der Veranstaltung live dabei zu sein wird auch ein archivierter Webcast nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Es wird empfohlen, dass Investoren sich vorab registrieren und den Online-Systemcheck durchführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und aktuelle Informationen über die Veranstaltung zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung unter www.virtualinvestorconferences.com.

Aktuelle Highlights des Unternehmens

- Erste Mineralressourcenschätzung in Arbeit – Erste Resultate in Q2

- Finanziert für das Explorationsprogramm 2025

- Teck Resources & Konwave bedeutende Aktionäre

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel-Terrain im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, einem Bergbaurevier mit produzierenden Minen und ausgezeichneter Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrbezirks auf, der das Potenzial hat, eine Mine von Weltklasse zu werden. Die bisherigen Arbeiten haben mehrere beträchtliche mineralisierte Zonen auf dem gesamten Grundstück umrissen, einschließlich mehrerer Zonen mit einer oberflächennahen, hochgradigen Mineralisierung . Eine erste Ressourcenschätzung für MPD ist für 2025 geplant. Da die bekannten mineralisierten Zonen für eine Erweiterung offen sind und weitere Zielgebiete noch erprobt werden müssen, fährt Kodiak mit der systematischen Erkundung des Projekts fort, um weitere kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona, USA, in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad.

