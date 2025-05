DXC startet Verfügbarkeit von SaaS-Lösungen für Versicherungen im AWS Marketplace

„Die Aufnahme unserer Versicherungslösungen in den AWS Marketplace unterstreicht unseren Anspruch, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie sich auf ihrer digitalen Transformationsreise befinden, und ihnen bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin einen geschäftlichen Mehrwert zu bieten", so Ray August, President, Insurance Software and Business Process Services (ISB) bei DXC. „Durch die Nutzung von AWS hilft DXC den Versicherern weiterhin, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und das Kundenerlebnis zu verbessern."

Zu den ersten Lösungen, die jetzt im AWS Marketplace verfügbar sind, gehören die DXC Assure Platform, DXC Assure BPM (powered by ServiceNow), DXC Assure Life+, DXC Assure Claims, DXC Assure Legal und DXC Assure Legal Insights. Weitere Veröffentlichungen werden noch in diesem Jahr folgen. Diese Lösungen helfen Versicherern, KI-gestützte Tools für das Schadenmanagement, Rechtsstreitigkeiten, die Automatisierung von Geschäftsprozessen und das gesamte Spektrum von Lebens- und Rentenversicherungsabläufen zu nutzen.

DXC und AWS blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte im Versicherungssektor zurück: Über 30 Millionen Policen werden von DXC-Software verwaltet, die auf AWS basiert. Die Verfügbarkeit der Assure SaaS-Versicherungslösungen von DXC im AWS Marketplace stellt einen neuen Meilenstein in dieser Zusammenarbeit dar, die bereits weitreichende Transformationen für globale Versicherer ermöglicht hat. Bis heute hat die Zusammenarbeit zu über 200 Migrationen von DXC-Kunden zu AWS geführt.

Als führender Anbieter von Kernversicherungssystemen setzt DXC seine Innovationsanstrengungen fort und unterstützt Versicherer dabei, die Komplexität und Kosten der 13 Millionen von ihnen verwalteten Policen zu reduzieren. Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung ist DXC der vertrauenswürdige Partner der Wahl für 80 % der Versicherer, die in der Fortune's Global 500 gelistet sind. Weitere Informationen finden Sie unter DXC Insurance Software & BPS.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme sowie Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten sowie hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit sowie Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen: DXC.com.

