Sorge um Raffinerie PCK Kundgebung der Beschäftigten Angesichts der Unsicherheiten zur Zukunft der Ölraffinerie PCK in Schwedt wollen Beschäftigte heute auf die Straße gehen. Am späten Nachmittag (17.00 Uhr) ist in der Stadt eine Kundgebung geplant. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und …