Vor Siegesfeier Ukraine greift Moskau wieder mit Drohnen an Kurz vor den Gedenkfeiern zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg greift die Ukraine Moskau russischen Angaben zufolge unvermindert mit Drohnen an. Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte auf Telegram mit, es seien in der Nacht insgesamt …