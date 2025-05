Netzwerkprobleme sorgen für Störungen beim Digitalfunk

BERLIN (dpa-AFX) - Netzwerkprobleme haben zu Störungen beim Digitalfunk von Behörden in Deutschland geführt. Die zuständige Bundesanstalt teilte in der Nacht zum Mittwoch mit, die Fehleranalyse werde weiter fortgesetzt. Hinweise auf einen Hackerangriff gab es zunächst nicht. Wer über den Notruf 110 die Polizei oder über die 112 Feuerwehr und Rettungsdienst erreichen wollte, konnte die Nummern während der gut zweistündigen Störung aber wählen.

Bereits am späten Dienstagabend gaben Polizei und Rettungsdienst in mehreren Bundesländern Entwarnung. Unklar war aber, ob der Betrieb überall wieder reibungslos lief. Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben teilte mit, es habe eine Störung im BOS-Digitalfunknetz gegeben. "Bei der Prüfung der Systemtechnik wurden Netzwerkprobleme als Fehlerursache lokalisiert und behoben." Nach aktuellem Kenntnisstand seien zahlreiche Basisstationen und Leitstellen in verschiedenen Teilen des Bundesgebiets betroffen gewesen.