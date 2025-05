Leicht im Plus erwartet

Mr_Murph schrieb heute 19:18

Zusammenstellung durch Meta AI



Hier sind einige Staaten, die bereits eine Bitcoin-Reserve haben oder an einer arbeiten:

- *Vereinigte Staaten*: Die USA haben eine strategische Bitcoin-Reserve mit etwa 207.189 BTC, was einem Wert von über 18 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese Reserve besteht aus beschlagnahmten Bitcoins und soll die wirtschaftliche Stabilität in Krisenzeiten gewährleisten.

- *China*: China hält etwa 194.000 BTC und ist somit der zweitgrößte staatliche Bitcoin-Besitzer.

- *Großbritannien*: Großbritannien besitzt etwa 61.000 BTC.

- *El Salvador*: El Salvador hält etwa 6.103 BTC und war eines der ersten Länder, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat.

- *Bhutan*: Bhutan hat durch Bitcoin-Mining Bestände im Wert von etwa 750 Millionen US-Dollar aufgebaut, was etwa 28 % seines BIP entspricht.



Weitere Länder, die an einer Bitcoin-Reserve arbeiten oder diese planen, sind:

- *New Hampshire (USA)*: Der US-Bundesstaat New Hampshire hat ein Gesetz verabschiedet, das Investitionen in Bitcoin ermöglicht. Bis zu 5 % des Budgets dürfen in Kryptowährungen fließen, was etwa 420 Millionen US-Dollar entspricht.

- *Brasilien*: Brasilien erwägt die Einführung einer Bitcoin-Reserve.

- *Hongkong*: Hongkong plant möglicherweise die Einrichtung einer Bitcoin-Reserve.

- *Japan*: Japan erwägt die Einführung einer Bitcoin-Reserve.

- *Polen*: Polen plant möglicherweise die Einrichtung einer Bitcoin-Reserve.

- *Slowenien*: Slowenien erwägt die Einführung einer Bitcoin-Reserve.

- *Tschechien*: Die tschechische Nationalbank plant, bis zu 5 % ihrer 140 Milliarden Euro umfassenden Reserven in Bitcoin zu investieren ¹ ².