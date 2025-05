AUTO1 Group: Rekordzahlen in Q1 – Entdecken Sie die Erfolgsgeheimnisse!

AUTO1 Group SE erzielte im ersten Quartal 2025 Rekordergebnisse mit einem Absatz von 204.046 Fahrzeugen, was einem Anstieg von 24,6% im Jahresvergleich entspricht.

Der Bruttogewinn stieg um 45,1% auf 236,4 Mio. EUR, und das bereinigte EBITDA erreichte 58,1 Mio. EUR, ein Anstieg von 241,9% im Vergleich zu Q1 2024.

Im Merchant-Segment wurden 182.062 Fahrzeuge verkauft, was einem Umsatz von 1,6 Mrd. EUR entspricht, ein Anstieg von 32,5% im Vergleich zum Vorjahr.

Im Retail-Segment, Autohero, wurden 21.984 Fahrzeuge verkauft, was einem Umsatz von 382,4 Mio. EUR entspricht, ein Anstieg von 38,4% im Jahresvergleich.

Die AUTO1 Group hat ihre Prognose für den Bruttogewinn im Gesamtjahr 2025 auf 845 - 905 Mio. EUR erhöht und die bereinigte EBITDA-Prognose auf 150 - 180 Mio. EUR verbessert.

AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR; die Aktien werden im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Der nächste wichtige Termin, Q1 2025 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 07.05.2025.

Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,27 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,850EUR das entspricht einem Plus von +2,90 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.330,37PKT (-1,08 %).