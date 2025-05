BMW mit Gewinneinbruch – China-Absatz bricht ein, Zölle werfen Schatten

Hinzu kommt geopolitischer Gegenwind aus den USA: Trumps neue Zollpolitik hat sich zwar bislang kaum in den Zahlen niedergeschlagen, dürfte aber in den kommenden Quartalen deutlich stärker zu Buche schlagen. BMW exportiert mehr als die Hälfte seiner in den USA produzierten Fahrzeuge – und ist damit besonders anfällig für neue Importzölle oder mögliche Gegenzölle. Experten rechnen mit möglichen Belastungen in Milliardenhöhe.

Trotz dieser Risiken hält BMW an seiner Jahresprognose fest. Konzernchef Oliver Zipse verweist auf die globale Aufstellung und betont, mit einem robusten Produktportfolio flexibel auf regionale Unterschiede reagieren zu können. Das Ziel: ein Ergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau – rund 11 Milliarden Euro.

Im Branchenvergleich steht BMW noch relativ gut da: Mercedes-Benz meldete für das erste Quartal einen Gewinnrückgang von 43 Prozent, bei Audi waren es – trotz schwacher Vorjahresbasis – knapp 14 Prozent. Insgesamt ist die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie angespannt: Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts liegt mit minus 30,7 Punkten tief im negativen Bereich, vor allem wegen pessimistischer Exporterwartungen und sinkender Wettbewerbsfähigkeit außerhalb der EU.

Im frühen Mittwochshandel bei Tradegate notiert die BMW-Aktie dennoch leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 75,78 Euro (Stand: 08:06 Uhr).

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion