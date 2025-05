Jungheinrich will Wachstum und Marge ankurbeln - Zukäufe geplant Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich will bis zum Ende des Jahrzehnts kräftig wachsen und profitabler werden. Bis 2030 werde der Umsatz aus eigener Kraft auf 10 Milliarden Euro anschwellen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Vor …