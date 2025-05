Fresenius mit starker Quartalsbilanz – Aktie wieder ein Muss?

Der DAX-notierte Gesundheitskonzern Fresenius ist mit einem überraschend starken Ergebnis in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat damit sowohl Analysten als auch Investoren positiv überrascht. Die im DAX gelistete Unternehmensgruppe konnte im ersten Quartal 2025 Umsatz und Gewinn deutlich steigern — insbesondere dank starker Beiträge der Medikamentensparte Fresenius Kabi sowie einer robusten Entwicklung der Kliniken in Spanien.

Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 5,63 Milliarden Euro. Währungsbereinigt entsprach dies ebenfalls einem Plus von sieben Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) kletterte um vier Prozent auf 654 Millionen Euro, obwohl die EBIT-Marge leicht von 11,9 auf 11,6 Prozent zurückging. Damit übertraf Fresenius die Analystenschätzungen, die im Schnitt mit 634 Millionen Euro gerechnet hatten.

Unter dem Strich erzielte das Unternehmen ein Konzernergebnis aus fortgeführtem Geschäft von 416 Millionen Euro — ein Zuwachs von satten 12 Prozent. Auch das Ergebnis je Aktie konnte im gleichen Umfang auf 0,74 Euro gesteigert werden. Ausschlaggebend für den Gewinnsprung waren neben der soliden operativen Entwicklung auch deutlich gesunkene Zinsaufwendungen infolge einer verbesserten Verschuldungssituation.

Fresenius Kabi und Helios Spanien als Wachstumstreiber

Besonders positiv entwickelte sich die Generika- und Infusionssparte Fresenius Kabi, die von einer starken Nachfrage in mehreren Geschäftsbereichen profitierte. MedTech (+7 Prozent), Nutrition (+7 Prozent) und Biopharma (+40 Prozent) legten besonders deutlich zu.

In der Kliniktochter Fresenius Helios zeigte sich ein differenziertes Bild. Während die Kliniken in Deutschland unter dem Wegfall staatlicher Energiehilfen litten, konnte Helios Spanien mit einer starken Performance punkten. Das Helios Performance Programm verläuft laut Unternehmensangaben planmäßig und soll in der zweiten Jahreshälfte spürbare Ergebnisbeiträge liefern.

Ausblick für 2025 bestätigt

Trotz geopolitischer Unsicherheiten und potenzieller Risiken wie neuen Zöllen hält Fresenius an seinem bisherigen Ausblick für das laufende Jahr fest. Erwartet wird ein organisches Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent sowie ein bereinigtes EBIT-Wachstum zwischen drei und sieben Prozent.

Die Anleger honorierten die positiven Zahlen: Die Fresenius-Aktie notierte zuletzt bei 42,68 Euro und damit 0,40 Prozent im Plus.

Die Fresenius-Aktie reagierte am Mittwochvormittag nach Vorlage der Zahlen mit einem Plus von 0,9 Prozent und notiert damit aktuell bei 42,76 Euro (Stand: Mittwoch, 7:50 Uhr MESZ). Die Jahresperformance überzeugt mit einem Plus von über 50 Prozent. Allein in den letzten 3 Monaten verzeichnet das Wertpapier ein plus von satten 16,5 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 43,03EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.





Magnificent 7 - Die Spreu trennt sich vom Weizen Jetzt Report kostenlos herunterladen!