Continental auf Richtungssuche

Dies bedeutet für die Continental-Aktie bei einem Preis von über 76,40 Euro die Chance auf eine mittelfristige Trendwende mit anschließendem Kurspotenzial zunächst an 82,92 und darüber 89,80 Euro. Hierfür sollte in einem ersten Durchgang aber noch der 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei aktuell 73,25 Euro geknackt werden. Die anhaltende Rallye an den Aktienmärkten würde dies hergeben, aber auch der deutsche Leitindex sollte hierfür auf neue Rekorde zulegen. Auf der Unterseite besteht aber die Möglichkeit einer kurzzeitigen, aber noch folgenlosen Korrektur zurück auf den EMA 50 (blaue Linie) bei 65,01 Euro. Erst darunter dürften sich die Kurse weiter eintrüben und würden in Richtung 60,38 Euro tendieren.

Trading-Strategie: