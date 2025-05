Palantir mit potenziellem Doppelhoch

Offenbar hat den Investoren das am Montag Abend vorgelegte Zahlenwerk nicht ganz so geschmeckt, aber auch die fundamental hohe Bewertung und für das letzte Quartal beeindruckende Zahlen konnten die anhaltende Kursrallye nicht weiter stützen. Die Aktie verlor bis Redaktionsschluss auf 108,85 US-Dollar von ihren einstigen Hochs von 125,41 US-Dollar an Wert. Dennoch sind bislang alle wichtigen Trendverläufe intakt, sodass nach dem kleinen Rücksetzer der letzten Stunden und einer anschließenden Stabilisierung wieder Käufer in Erscheinung treten dürften.

Hierbei könnten Anleger um das Niveau von 98,33 US-Dollar nach einem potenziellen Boden Ausschau halten und für einen Long-Einstieg nutzen, zumal an dieser Stelle auch ein sehr wichtiger Key-Support aus dem Frühjahr 2025 verläuft. Wird das Wertpapier dagegen unter 89,31 US-Dollar durchgereicht, müssten weitere Abschläge auf rund 80,00 US-Dollar zwingend eingeplant werden. Ein unmittelbarer Trendwechsel mit einem Folgeanstieg über das bisherige Rekordhoch von 125,41 US-Dollar könnte im Anschluss Kurspotenzial auf 148,55 US-Dollar aktivieren. Um das angedeutete Doppelhoch um die Rekordstände herum zu aktivieren, würde es Notierungen von deutlich unter 66,12 US-Dollar bedürfen. Dann müsste auch mittel- bis langfristig von einem Trendwechsel ausgegangen werden.