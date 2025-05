DAX knapp vorm Allzeithoch abgedreht

Noch ein weiteres Ereignis stützte die Frankfurter Börse am Dienstag, im zweiten Wahlgang wurde Friedrich Merz zum Kanzler gewählt und das Kabinett am Abend vereidigt. Damit steht die neue Bundesregierung und sendet ein mögliches Zeichen für einen wirtschaftlichen Umbruch. Im gleichen Zuge konnte auch die europäische Gemeinschaftswährung Euro gegenüber dem US-Dollar (EUR/USD) leicht an Wert zulegen. Bemerkenswert ist jedoch die steile Rallye beim Goldpreis, die sich bis Redaktionsschluss auf ein Preisniveau von 3.396 US-Dollar bzw. plus 1,88 Prozent empor geschraubt hat.

Beim DAX dürfte es ab sofort volatiler zugehen, nachdem das Rekordhoch aus Mitte März bei 23.476 Punkten nur knapp verfehlt wurde. Einige weitere Gewinnmitnahmen könnten in den nächsten Stunden noch bevorstehen und das Barometer erneut in den Bereich von rund 23.000 Punkten talwärts drücken. Im gleichen Atemzug muss noch eine gegen Ende April gerissene Kurslücke zwischen 22.607 und 22.764 Punkten erwähnt werden, die in den kommenden Tagen noch geschlossen werden könnte. Spätestens ab der Unterstützung von 22.320 Zählern sollten wieder steigende Kurse zu verzeichnen sein. Dennoch bleibt die Spanne bis zu diesem Preisniveau vorläufig als neutral zu bewerten und erlaubt es nur sehr kurzfristig orientierten Investoren an den Unterwellen zu partizipieren. Ein Bruch des 50-Tage-Durchschnitts bei 21.978 Zählern (steigend) würde unweigerlich zu einem Schluss der zum 23. April gerissenen Kurslücke führen. Setzt sich dagegen die seit dem Kurseinbruch aus Anfang April bestehende Rallye unverändert fort und der DAX legt auf Tagesbasis über 23.500 Punkte zu, könnten die nächsten Ziele bei 23.921 und darüber 24.566 Punkten für das heimische Leitbarometer ausgerufen werden. Bis auf Weiteres liegen keine Umkehrsignale vor, sodass weiterhin Long-Chancen das Chartbild dominieren.