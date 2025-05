DAX zurück auf Rekordkurs – Wahldebakel an der Börse abgehakt

Nach Merz’ Niederlage im ersten Wahlgang wusste zunächst auch an der Börse so recht keiner, wie es weitergehen sollte und es herrschte allgemeine Ratlosigkeit.

Dann aber folgte bereits vor dem zweiten Wahlgang ein Vertrauensbeweis der Investoren in die demokratischen Strukturen in Deutschland, die ihren Kopf eben nicht in den Sand steckten und die Flucht ergriffen. Das Motto lautete: Das ist zwar wirklich nicht erwartet worden, aber man wird schon eine Lösung finden. Diese wurde auch in kurzer Zeit gefunden und die Spekulation der Schnäppchenjäger ist einmal mehr aufgegangen. Für sie war die Wahlniederlage im Nachhinein betrachtet eine gute Chance, um noch einmal günstiger einsteigen zu können.

Die technische Situation im DAX nach der gestrigen schwachen Kursreaktion lässt damit auch einen erneuten Angriff auf das Rekordhoch zu. Der Aufwärtstrend ist intakt. Jetzt hat der Markt die Sicherheit, dass die neue Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Börsen hoffen auf die wirtschaftspolitisch dynamischen ersten 100 Tage der Merz-Regierung.

Derweil stellt sich China wohl auf langwierige Verhandlungen mit den USA ein und unternimmt Maßnahmen, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Das würde man nicht tun, wenn man damit rechnen würde, dass der Zollstreit morgen beigelegt ist. Auf einen ähnlichen Zeitplan sollten sich auch Anleger einstellen. Die USA sehen China als ernsten Konkurrenten, der die Vereinigten Staaten als größte Volkswirtschaft der Erde ablösen könnte. Am Ende wird die US-Regierung geneigt sein, China so stark wie möglich durch Zölle einzuengen, um den Aufstieg zu verlangsamen.

