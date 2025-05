Rüstungsboom treibt Hensoldt-Geschäft weiter an - Nettoverlust verdoppelt

Hatte hier etwas zur gleichen Frage bzgl Rheinmetall geschrieben:Zu Hensoldt:HENSOLDT hat die Tochtergesellschaft HENSOLDT North America vertreten, die seit 2007 besteht. Z.B. Sensorlösungen für US-amerikanische Verteidigungs- und zivile Partner, einschließlich Luftüberwachung, Missionsmanagement, Fahrzeugschutz und Signalaufklärung .Schau mal hier:Und hier (danke ChatGPT)HENSOLDT liefert eine Vielzahl hochentwickelter Sensor- und Schutzsysteme an die US-Streitkräfte, die in verschiedenen Bereichen wie Land, Luft und See eingesetzt werden. Hier sind einige der wichtigsten Produkte:([HENSOLDT][1])### Landgestützte Systeme* **MUSS 2.0**: Ein aktives Schutzsystem für gepanzerte Fahrzeuge, das Bedrohungen wie Panzerabwehrraketen erkennt und abwehrt.* **SETAS**: Ein elektro-optisches Beobachtungssystem, das 360°-Situationsbewusstsein für Besatzungen gepanzerter Fahrzeuge bietet.([hensoldt-na.com][2])* **EOTS III**: Ein elektro-optisches Zielsystem für präzise Aufklärung und Zielverfolgung unter schwierigen Bedingungen.([hensoldt-na.com][2])* **M1 Abrams ELRF**: Ein augensicherer Laser-Entfernungsmesser, der in M1-Abrams-Panzern der US-Armee und des Marine Corps integriert ist.([HENSOLDT][3])### Luftgestützte Systeme* **MissionGrid**: Ein skalierbares Missionssystem, das verschiedene Sensoren integriert, um umfassende Luftüberwachung und Situationsbewusstsein zu ermöglichen.([hensoldt-na.com][4])* **Avionik-Systeme**: HENSOLDT liefert Avionik-Komponenten für Hubschrauberplattformen der US-Armee und der Nationalgarde.### Seegestützte Systeme* **TRS-4D AESA-Radar**: Ein aktives elektronisch gesteuertes Radar, das auf Schiffen der Freedom-Klasse der US-Marine eingesetzt wird.([HENSOLDT][5])* **TRS-3D Radar**: Ein 3D-Luftraumüberwachungsradar, das auf National Security Cutters und älteren Schiffen der Freedom-Klasse installiert ist.([HENSOLDT][5])### Sicherheits- und Überwachungssysteme* **Twinvis**: Ein passives Radarsystem, das Flugobjekte erkennt, ohne selbst Strahlung auszusenden, und somit für verdeckte Überwachung geeignet ist.([DIE WELT][6])* **SPEXER 2000**: Ein Hochleistungsradar für die Grenzüberwachung und den Schutz kritischer Infrastrukturen.* **Xpeller**: Ein modulares System zur Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen.Diese Produkte zeigen die breite Palette an Technologien, die HENSOLDT in die USA liefert, um die Fähigkeiten der US-Streitkräfte in verschiedenen Einsatzbereichen zu stärken.[1]: https://www.hensoldt.net/company/country-hubs/north-america/land?utm_source=chatgpt.com "Key partner to equip the United States Army | HENSOLDT"[2]: https://hensoldt-na.com/land/?utm_source=chatgpt.com "Land | HENSOLDT USA"[3]: https://www.hensoldt.net/who-we-are/where-we-operate/north-america/32/?utm_source=chatgpt.com "North America | HENSOLDT"[4]: https://hensoldt-na.com/airborne/?utm_source=chatgpt.com "Air | HENSOLDT USA"[5]: https://www.hensoldt.net/who-we-are/where-we-operate/north-america?utm_source=chatgpt.com "North America | HENSOLDT"[6]: https://www.welt.de/237150941?utm_source=chatgpt.com "Amerika buhlt um das deutsche „Stealth-Killer"-System"