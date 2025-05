Chartbild hellt sich sichtlich auf

Der Aufbau einer inversen SKS-Formation auf dem mittelfristigen Support von 54,52 US-Dollar reichte in den letzten Wochen bis an das 38,2 % Fibonacci-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung sowie die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis um 76,45 US-Dollar heran, was die Annahme einer baldigen Trendwende zusätzlich stützt. Gelingt es nämlich die Nackenlinie der SKS-Formation zu überwinden, würde sich ein harmonisches Chartbild mit Kurspotenzial an das 61,8 % Fibonacci-Retracement entwickeln und hervorragende Lang-Chancen auf Sicht der nächsten Wochen eröffnen. Noch aber kann von keinem nachhaltigen Durchbruch gesprochen werden, dieser könnte aber nicht lange auf sich warten lassen.

Äußerst harmonische Kursmuster