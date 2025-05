Gute Zahlen konnten Anleger nicht überzeugen!

Der Online-Händler Zalando legte am gestrigen Dienstag seine Geschäftszahlen offen. Die Schätzungen sowohl für den Gewinn als auch für den Umsatz wurden erheblich übertroffen. Zalando hat das neue Geschäftsjahr trotz eines unsicheren Konsumumfeldes mit signifikanten Zuwächsen begonnen. Das Unternehmen konnte von einem erfolgreichen Saisonschlussverkauf, einem vielversprechenden Auftakt in die Frühjahrs- und Sommersaison sowie der Implementierung seines Bonusprogramms profitieren. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 7,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Die Anzahl der aktiven Kunden, definiert als jene Personen, die innerhalb der letzten zwölf Monate mindestens eine Bestellung getätigt haben, erhöhte sich um 2,9 Millionen auf insgesamt 52,4 Millionen.

Mit der rund 86-prozentigen Kursaufwertung seit Mitte September 2024 hat die Aktie von Zalando die wichtigen Widerstände bei 27,65 Euro und 33,42 Euro überwunden und in der Spitze das partielle Hoch bei 40,08 Euro markiert. Ab dem 18. Februar 2025 hat wieder ein Kursrückgang eingesetzt, wodurch von der 86-prozentigen Kursaufwertung nur noch 48 Prozent übrig geblieben sind. Aktuell konnte das Papier trotz der guten Quartalszahlen das Tagesplus nicht halten. Der Kursverlauf hat sich wieder unter die wichtige Marke von 33,42 Euro entwickelt. Geopolitisch ist zu erwarten, dass Europa im Handel enger mit China zusammenarbeiten wird, wodurch Temu und Shein wahrscheinlich zulasten Zalandos mehr Ware verkaufen können. Doch auch Zalando hat die Möglichkeit, den Großhändler zu umgehen und direkt bei fernöstlichen Produzenten einzukaufen. Unter Bezugnahme auf die fundamentale Kennzahl KGV ist Zalando gereift und hat sich ein Stück weit von den hohen KGVs der Vergangenheit verabschiedet. Werden die geschätzten Zuwächse beim Bilanzgewinn nicht nach unten revidiert, ergibt das erwartete KGV 2027 einen Wert von 18,35. Dies ist im historischen Kontext bei weitem der günstigste Wert. Was schlüssig erscheint, nachdem der Online-Markt in den letzten Jahren gereift ist. Unter diesem Aspekt ist ein Kurszuwachs über die Marke von 33,42 Euro denkbar.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Aktie von Zalando startete aufgrund der positiven Quartalszahlen stark in den gestrigen Handelstag. Dennoch konnte das Plus aufgrund des Abgabedrucks nicht gehalten werden. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MJ18KP) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Zalando SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,19 profitieren. Das Ziel sei bei 38,44 Euro angenommen (1,45 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt rund 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 27,55 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,36 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,9 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ18KP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,72 – 0,74 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 24,13 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 24,13 Euro akt. Kurs Basiswert: 31,13 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,55 Euro Hebel: 4,19 Kurschance: + 96 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Spotlight Update: Airbus Die am 16. April 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN VV7SG6 auf eine steigende Aktie der Airbus SE zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 6. Mai 2025 zum Briefkurs von 5,46 Euro und lag mit 48 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Open End Turbo Long auf ein neues Level bei 5,34 Euro nachziehen.

Airbus SE (Tageschart in Euro)

