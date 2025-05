Zölle, Zölle, Zölle China und USA vor Spitzengespräch: Wird das Handelschaos endlich beendet? US-Futures und asiatische Indizes drehen ins Plus, da Vertreter der USA und Chinas an diesem Samstag in einem neutralen Drittstaat – der Schweiz – zu entscheidenden Handelsgesprächen zusammentreffen.