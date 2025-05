Insider verraten weitere Details zum Milliarden-Börsengang von CATL in Hongkong

Der chinesische Batteriehersteller CATL will Insidern zufolge bei seinem geplanten Börsengang in Hongkong rund fünf Milliarden US-Dollar einnehmen – und das offenbar ohne großzügigen Preisnachlass. Die Aktien sollen mit einem Abschlag von weniger als zehn Prozent gegenüber den in Shenzhen notierten Papieren angeboten werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Zwei Insinder sprechen von einem "mittleren einstelligen Prozentbereich."

CATL sondiert derzeit das Investoreninteresse und bereitet den Bookbuilding-Prozess vor, der in der kommenden Woche beginnen soll. Es wäre der größte Börsengang in Hongkong seit 2021, als der Kurzvideodienst Kuaishou 6,2 Milliarden Dollar einsammelte. Normalerweise erhalten Investoren bei Börsengängen in Hongkong einen größeren Abschlag als Anreiz – zuletzt etwa bei der Midea Group, die ihre Aktien im vergangenen Herbst mit einem Abschlag von 20 Prozent platzierte.