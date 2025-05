Rivian erhält eine Milliarde von VW – aber das Geld ist schon wieder weg!

Verluste verringert, aber kaum Wachstum

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 3,3 Prozent auf 1,24 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 220 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der von Analysten befürchtete Fehlbetrag in Höhe von -0,92 US-Dollar pro Aktie fiel mit -0,48 US-Dollar deutlich geringer aus. Ein Jahr zuvor hatte der Verlust noch bei -1,24 US-Dollar je Anteil gelegen.

Ohne Bereinigungen, als nach standardisierter Rechnungslegung GAAP, relativieren sich die vermeintlichen Fortschritte jedoch schnell. Das Quartal beendete Rivian mit einem auf die Anteilseigner entfallenden Nettoverlust in Höhe von 545 Millionen US-Dollar.

Zwar waren es vor 12 Monaten mit 1,45 Milliarden US-Dollar noch fast dreimal so viel, nichtsdestotrotz erwirtschaftet das Unternehmen pro eingenommenem US-Dollar noch immer einen Verlust von -0,44 US-Dollar. Rechnet man den Fehlbetrag auf die ausgelieferten Fahrzeuge (8.640) um, liegt der Verlust bei rund 63.800 US-Dollar.

Zum Glück für Rivian waren Anleger zum IPO so gierig

Inmitten der noch immer völlig unbefriedigenden Profitabilitätslage bemühte sich CEO RJ Scaringe daher, die positiven Seiten des Quartalsberichts hervorzuheben: Den Bruttogewinn in Höhe von 206 Millionen US-Dollar sowie eine Zahlung in Höhe von einer Milliarde US-Dollar durch Kooperationspartner VW, die zum Stichtag am 30. Juni erwartet wird.

Erwirtschaftet Rivian jedoch auch im zweiten Quartal einen ähnlich hohen Verlust wie zuletzt, ist die Milliarde bis dahin schon wieder weg – auch weil sich der Cashburn in den vergangenen drei Monaten auf 526 Millionen US-Dollar belaufen hat.

Seine Finanzreserven hat das Unternehmen in der Ergebnismitteilung mit knapp 7,2 Milliarden US-Dollar beziffert. Das Anlegerinnen und Anleger zum IPO bereit waren, für die Aktie einen astronomischen Preis zu bezahlen, garantiert aktuell die Überlebensfähigkeit des Unternehmens.

US-Handelspolitik sorgt für höhere Kosten

Für das Gesamtjahr hat Rivian seine Prognose geringfügig anpassen müssen. Gerechnet wird mit 40.000 bis 46.000 ausgelieferten Fahrzeugen. Der bereinigte EBITDA-Verlust soll sich auf 1,7 bis 1,9 Milliarden US-Dollar belaufen. Aufgrund der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump wurde die Kostenprognose geringfügig angehoben. Diese liegt jetzt bei 1,8 bis 1,9 Milliarden US-Dollar.

Der nachbörsliche Handel verlieft weitestgehend ereignislos. Dass das Quartal weniger schlecht als befürchtet lief, sorgte unter Anlegerinnen und Anlegern bislang nicht für Erleichterung. Auch in der US-Vorbörse zeigt sich die Aktie, für die am Optionsmarkt eine Kursbewegung von bis zu 10,6 Prozent eingepreist war, bislang unbewegt.

Fazit: Hier verbrennt nicht nur VW Milliarden

Die Lage für Rivian bleibt trotz Fortschritten bei der Profitabilität und der Kooperation mit den Wolfsburgern schwierig. Zwar sind die Finanzreserven noch immer üppig, der Ramp-up der Produktion kostet aber weiterhin viel Geld, gleichzeitig verkauft das Unternehmen seine Fahrzeuge mit Verlust, was einen hohen Cashburn zur Folge hat.

Die Wende soll noch in diesem Jahr das Modell R2 bringen, das ab 45.000 US-Dollar erhältlich sein und somit auch für kleinere Einkommen erschwinglich sein soll. Das dürfte gleichzeitig aber auch mit geringeren Margen einhergehen, womit der Pfad zu nachhaltiger Profitabilität schwierig bleiben dürfte.

Einziger Lichtblick sind derzeit die Software- und Dienstleistungserlöse. Die haben in den vergangenen drei Monaten für einen Bruttogewinn von 114 Millionen US-Dollar gesorgt – und den Bruttoertrag aus dem Verkauf von Fahrzeugen damit deutlich übertroffen. Auch das sorgt in einer Branche, in der mit Unternehmen wie BYD, Li Auto sowie in Kürze auch XPeng und Zeekr bereits profitable Unternehmen als Anlagen zur Verfügung stehen, aber nicht für einen Investment-Case.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion