Caresoft Global kündigt strategische Partnerschaft mit KPIT an, um Führungsrolle bei Technologie- und Kostenoptimierungsstrategien für die Automobilindustrie zu stärken

LONDON, 7. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Caresoft Global, ein weltweit führender Anbieter von Benchmarking, Kostensenkungsstrategien und technischen Lösungen für die Automobilindustrie, gab heute eine strategische Neuausrichtung seines Geschäfts und ein neues Kapitel seines Wachstums bekannt. Das Unternehmen wird sein Geschäft in drei Geschäftsbereiche umstrukturieren: 1. Benchmarking, Technology Optimization and Cost Reduction Engineering, 2. Engineering Talent Solutions und 3. Engineering Solutions.

Der Geschäftsbereich Engineering Solutions von Caresoft Global schließt sich KPIT an. Caresoft konzentriert sich damit auf die Optimierung von Technologien und die Kostensenkung in der Automobilindustrie

Im Rahmen dieser strategischen Neuausrichtung wird KPIT Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV), eingebettete Systeme und Systemintegration spezialisiert hat, den ausgegliederten Geschäftsbereich Engineering Solutions von Caresoft Global übernehmen, der sich auf die Segmente Off-Highway sowie LKW und Busse weltweit konzentriert.

Caresoft Global wird sein vertikales Automobilgeschäft weiter ausbauen und gleichzeitig mit KPIT zusammenarbeiten, um sein Benchmarking- und Kostensenkungsgeschäft auf neue Bereiche wie Software-Benchmarking auszuweiten, einzigartige Marktdifferenzierungsmerkmale zu schaffen und gemeinsam nachgelagerte Implementierungsmöglichkeiten zu erkunden.

Da China bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen, der künstlichen Intelligenz, den modularen Architekturen und der aggressiven Kostenführerschaft weiterhin an der Spitze steht, wird Caresoft Global mit seiner starken Marktpräsenz und seinen guten Beziehungen in China eine Partnerschaft mit KPIT in dieser Region eingehen. Gemeinsam wollen sie chinesische Innovationen weltweit auf den Markt bringen.

„Dies ist ein entscheidender Moment für Caresoft", berichtet Mathew Vachaparampil, CEO bei Caresoft Global. „Das Potenzial dieser Partnerschaft ist größer als die Summe ihrer Teile. Während unsere technischen Dienstleistungen in gute Hände gelegt werden, wollen Caresoft und KPIT den Kunden, die in einer Welt der schnellen technologischen Entwicklung und geopolitischen Komplexität Kosten sparen wollen, einen noch attraktiveren Mehrwert bieten. Gemeinsam werden wir unseren Kunden in der Automobilindustrie helfen, Geschäftsvorteile in Bezug auf Technologie, Kosten und Markteinführungsgeschwindigkeit zu erschließen."