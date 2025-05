Windkraftunternehmen Orsted stampft Projekt vor britischer Küste ein

FREDERICIA (dpa-AFX) - Wegen ausufernder Kosten stoppt Orsted ein Windkraftprojekt vor der britischen Küste. Das mit einer Leistung von 2.400 Megawatt geplante Projekt Hornsea 4 sei von mehreren negativen Faktoren betroffen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dazu zählten gestiegene Kosten in der Lieferkette, höhere Zinsen und Risiken mit Blick auf den Fertigstellungszeitraum. Daher stelle Orsted das Projekt in der vereinbarten Form ein und prüfe weitere Optionen. In der Folge entstünden Aufwendungen von 3,5 bis 4,5 Milliarden dänischen Kronen (bis zu 0,6 Mrd Euro), hieß es weiter. Für die Orsted-Aktie ging es kurz nach Handelsstart abwärts.

Ihr Kurs sank kurz nach Handelsstart um gut 2 Prozent. Dass Orsteds Geschäfte im ersten Quartal in Summe besser liefen als gedacht, rückte in den Hintergrund.