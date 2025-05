Goldaktien fester

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.379 auf 3.432 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 3.391 $/oz um 28 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.

Indien fliegt Luftangriffe auf Pakistan.

Kommentar: Ein Krieg zwischen Indien und Pakistan kann den Krieg in der Ukraine ersetzen oder ergänzen, vgl. Vortrag vom November 2022: „Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“, Quelle: https://www.stabilitas-fonds.de/images/vortraege/Vortrag_Muenchen_2022.pdf.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 95.893 Euro/kg, Mittwoch 95.428 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 33,05 $/oz, Vortag 33,04 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 981 $/oz, Vortag 970 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 960 $/oz, Vortag 932 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 62,89 $/barrel, Vortag 61,20 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich fest. Der Xau-Index verbessert sich um 4,0 % oder 7,3 auf 191,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Alamos 5,8 % und Kinross 4,8 %. Bei den kleineren Werten haussieren Galiano 21,3 %, Centerra 15,7 %, Monument 13,3 % und Integra 11,6 %. Rusoro fallen 7,6 % und Chesapeake 3,0 %. Bei den Silberwerten steigen Minaurum 10,3 %, Bear Creek 9,1 % und Aya 8,4 %.