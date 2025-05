Dax startet nahezu unverändert - BMW verzeichnet Gewinneinbruch

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nahezu unverändert in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr standen rund 23.266 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, wenige Punkte höher als bei Vortagesschluss.



Im Dax waren zu Handelsstart die Papiere von BMW mit knapp drei Prozent Plus am stärksten. Der Autobauer musste am Mittwoch zwar einen Gewinneinbruch von 26,4 Prozent im ersten Quartal vermelden. Doch damit wurden angesichts des schwierigen China-Geschäfts und der hohen Unsicherheit im globalen Handel die Erwartungen der Anleger dennoch übertroffen. Am Tabellenende in Frankfurt rangierten derweil die Sartorius-Aktien.









"Die Marktteilnehmer werden auch zur Wochenmitte mit einer Vielzahl an Impulsen konfrontiert", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die gestrige Bundeskanzlerwahl in Deutschland hat ein politisches Novum dargestellt." Das habe zumindest kurzzeitig für Wirrungen bei den Investoren gesorgt, erklärte der Analyst.Zugleich zeichneten sich Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und China ab. "So will der stellvertretende Ministerpräsident Chinas am 9. Mai in die Schweiz reisen, um sich dort mit den Vertretern der USA zu treffen", sagte Lipkow. "Zudem hat die Peoples Bank of China die Mindestreservevorschriften gelockert und einen Leitzins gesenkt."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1365 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8799 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,88 US-Dollar, das waren 73 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.