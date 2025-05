SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

frontline55 schrieb 04.02.25, 20:00

Ehrlich gesagt vermag ich es nicht wirkllich zu beurteilen. Allerdings würde ich - ein vernünftiges Management vorausgesetzt - doch eine Adhoc so formulieren, dass nach derzeitiger Sicht keine weiteren Abschreibungen mehr erforderlich und der operative Ertrag in 2025 auch zum realen Gewinn werden wird, sollte das tatsächlich visibel sein. Der Kurs wäre trotz der bad news vermutlich eher angezogen. Syzygy bleibt sich aber treu in seinen kryptischen Formulierungen, so dass ich persönlich eher von weiteren Abschreibungen ausgehen würde.