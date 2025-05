Messeneuheiten zur Intersolar 2025 / "From Base to Peak" - K2 Systems denkt Photovoltaikmontage weiter (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Renningen-München (ots) - Vom 7. bis 9. Mai 2025 wird München zum Hotspot derSolarbranche. Die Fachmesse Intersolar öffnet ihre Tore und K2 Systems istmittendrin! Als einer der weltweit führenden Hersteller von Montagesystemen fürPhotovoltaikanlagen präsentiert das Unternehmen in Halle 6 am Stand A6.280 unterdem Messemotto "From Base to Peak" seine Neuheiten. Vom Carport bis zurFreifläche, von der Fassade bis zum Schräg- und Flachdach - hier gibt es fürnahezu jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Highlight ist der digitaleAssistent K2 KAI, flankiert von weiteren Innovationen rund um Software, Systemeund Services. "Unser Ziel ist es, die Planung und Montage für PV-Profisschneller, einfacher und wirtschaftlicher zu gestalten und insbesondere demProjektgeschäft im C&IBereich effiziente Lösungen zu bieten", verdeutlichtKatharina David, Co-CEO von K2 Systems."From Base to Peak" sei weit mehr als ein Wortspiel mit Produktnamen. DasMessemotto spiegele die Entwicklung des Unternehmens wider, das seit mehr als 20Jahren in der Solarbranche etabliert ist: "Wir haben uns vom Aufdachspezialistenstrategisch weiterentwickelt und bieten inzwischen kompletteMontagesystemlösungen für nahezu alle Anwendungsfälle", fasst sie die Neuheitenzusammen. "Was alle Lösungen verbindet, ist unser modulares Konzept imBaukasten-Stil: Produkte und Services sind ideal aufeinander abgestimmt,skalierbar und flexibel einzusetzen." Typische Schritte eines Projektzyklus -Planung, Montage und Dokumentation - werden digital begleitet und miteinanderverzahnt. So werden zeitaufwändige Zwischenschritte eliminiert und damitEffizienz erzielt.K2 KAI: Intelligent. Schnell. Immer verfügbar"Who the Hook is KAI?" - bereits am Messeeingang sorgt K2 Systems mit einem fünfMeter großen roten Werbedisplay für Aufsehen und weckt Neugierde bei denBesuchern. Am Messestand folgt die Auflösung: wer mag, kann das neue Tool direktam Rechner testen. "K2 KAI ist ein KI-gestützter digitaler Assistent , der rundum die Uhr bei der Planung und Installation von K2 Montagesystemen unterstützt,Fragen beantwortet und bei der Kontaktaufnahme behilflich ist", stellt KatharinaDavid den neuen "K2nian" vor. Strukturierte Themenbereiche laden zum Erkundenein und bieten tiefere Einblicke in die K2 Welt. Das Tool führt dynamischeDialoge mit dem Nutzer, liefert Antworten in Echtzeit und damit einen hohenNutzwert. Warum das Unternehmen, trotz des bewährten persönlichen Supports, aufKI zurückgreift? "Ganz einfach: Wir bieten unseren Kunden damit einen smartenDialogpartner, der unser Serviceversprechen konsequent digital erweitert.Unkompliziert, direkt und ohne Wartezeiten, insbesondere dann, wenn der