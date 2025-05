VERBUND-Energielösungen für die Energietransformation (FOTO)

München (ots) - Von 7. bis 9. Mai 2025 präsentiert VERBUND im Rahmen der

EM-Power, der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte

Energielösungen, spannende Neuigkeiten für die Energiezukunft.



Die Smarter E-Europe in München ist in den vergangenen Jahren zu einer der

größten energiewirtschaftlichen Plattform gewachsen. Sie vereint vier Fachmessen

unter einem Dach: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power

Europe. Mit mehr als 3.000 Ausstellern bietet sie ein umfassendes Rahmenprogramm

und vier begleitende Fachkonferenzen. VERBUND, einer der größten

Wasserkraftstromerzeuger Europas, präsentiert sich in Halle B5, Stand B5.360 .

VERBUND hat jahrzehntelange Erfahrung in der Erzeugung, im Handel und im

Vertrieb von Strom, ist seit über 25 Jahren erfahrener Player auf dem deutschen

Markt und entscheidender Player für das Gelingen der Energiewende in Österreich.









Im Fokus stehen vernetzte Lösungen von Großbatteriespeichern,

Flexibilitätsangeboten, Digitalisierungslösungen bis hin zu grünem Wasserstoff

für die Energietransformation:



- Großbatteriespeicher: Wegbereiter der Energiewende

- Batteriespeichervermarktung: Optimale Wirtschaftlichkeit durch Multi-Use

Vermarktung

- Flexibilitätsvermarktung: Der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende

- E-Ladeinfrastruktur: Maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für eine nachhaltige

Klimabilanz

- Messehighlight: Präsentation des Echtzeit-Datenökosystem s mit TTTech Zyne

- Grüner Wasserstoff: Schlüssel für die klimafreundliche Industrie der Zukunft



VERBUND-Angebote im Überblick



Großbatteriespeicher: Wegbereiter der Energiewende



Der Ausbau von Wind- und Solarenergie führt zu großen Schwankungen im Stromnetz.

Batteriespeicher gleichen diese Schwankungen aus. Mit netzdienlichen

Dienstleistungen sichern Batteriespeicher das Verteilnetz und helfen,

erneuerbare Energien zu integrieren. Durch Einspeisung von Leistung und Arbeit

werden Kosten für die Nutzung der vorgelagerten Netz- oder Umspann-ebenen

eingespart. Überschüssige Energie wird am Regelenergiemarkt oder Intradaymarkt

genutzt. Mit bereits 110 MW / 130 MWh im operativen Betrieb an elf Standorten in

Deutschland und weiteren 300 MW in Planung positioniert sich VERBUND als

bedeutender Akteur im Bereich Batteriespeicher und verfolgt damit konsequent das

Ziel von rund 1 GW Speicherleistung bis 2030. Dafür bietet VERBUND Partnern wie

Stadtwerken, Industriekund:innen, Projektentwickler:innen unterschiedliche

Modelle der Zusammenarbeit an.



Flexibilitätsvermarktung: Der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende Seite 2 ► Seite 1 von 3





VERBUND EM-Power Europe - Highlights 2025Im Fokus stehen vernetzte Lösungen von Großbatteriespeichern,Flexibilitätsangeboten, Digitalisierungslösungen bis hin zu grünem Wasserstofffür die Energietransformation:- Großbatteriespeicher: Wegbereiter der Energiewende- Batteriespeichervermarktung: Optimale Wirtschaftlichkeit durch Multi-UseVermarktung- Flexibilitätsvermarktung: Der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende- E-Ladeinfrastruktur: Maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für eine nachhaltigeKlimabilanz- Messehighlight: Präsentation des Echtzeit-Datenökosystem s mit TTTech Zyne- Grüner Wasserstoff: Schlüssel für die klimafreundliche Industrie der ZukunftVERBUND-Angebote im ÜberblickGroßbatteriespeicher: Wegbereiter der EnergiewendeDer Ausbau von Wind- und Solarenergie führt zu großen Schwankungen im Stromnetz.Batteriespeicher gleichen diese Schwankungen aus. Mit netzdienlichenDienstleistungen sichern Batteriespeicher das Verteilnetz und helfen,erneuerbare Energien zu integrieren. Durch Einspeisung von Leistung und Arbeitwerden Kosten für die Nutzung der vorgelagerten Netz- oder Umspann-ebeneneingespart. Überschüssige Energie wird am Regelenergiemarkt oder Intradaymarktgenutzt. Mit bereits 110 MW / 130 MWh im operativen Betrieb an elf Standorten inDeutschland und weiteren 300 MW in Planung positioniert sich VERBUND alsbedeutender Akteur im Bereich Batteriespeicher und verfolgt damit konsequent dasZiel von rund 1 GW Speicherleistung bis 2030. Dafür bietet VERBUND Partnern wieStadtwerken, Industriekund:innen, Projektentwickler:innen unterschiedlicheModelle der Zusammenarbeit an.Flexibilitätsvermarktung: Der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende