Stadt Stuttgart treibt einfaches Bauen voran / Drees & Sommer plant Gebäudetyp E-Neubau am Hauptsitz zur Eigennutzung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Das erste Bauvorhaben in Baden-Württemberg nach dem Prinzipdes "Gebäudetyps E" entsteht am Firmenhauptsitz des Beratungsunternehmens Drees& Sommer SE in Stuttgart-Vaihingen. Deutschlandweit handelt es sich sogar um denbislang größten Bürokomplex, bei dem der zukunftsgerichtete Ansatz verfolgtwird. "Beim als Gebäudetyp E konzipierten Pilotvorhaben begleiten wir Drees &Sommer konstruktiv beim Beschreiten neuer Wege. Einfach, effizient,experimentell, dafür steht der Buchstabe E. Die Erfahrungswerte aus demPilotprojekt sollen auch andere Bauherren und Planer nutzen, um das Bauen inStuttgart zu vereinfachen und zu beschleunigen", erklärt Peter Pätzold, Bau- undUmweltbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart.Der geplante Gebäudetyp E soll es möglich machen von vielen Standards undVorschriften im Baubereich abweichen zu können. Insbesondere die Abweichungenvom sogenannten "Stand der Technik" sollen es möglich machen, dass Bauherr undPlaner vereinbaren können, dass beim Bau von einem Typ E-Gebäude von diesenStandards abgewichen werden kann. "Was ursprünglich Sicherheit und Qualitätgewährleisten sollte, ist aus den Fugen geraten. Ein Dickicht an Bauvorschriftenund -standards ist oft mehr hinderlich als hilfreich und lässt wenig Freiraumfür innovative Ansätze beim bezahlbaren und klimafreundlichen Bauen", sagtPätzold. In Deutschland gilt: Ob Wanddicke, Steckdosenanzahl oder Handlaufhöhe -diese und zahlreiche weitere Aspekte sind sehr detailliert geregelt. Aktuellexistieren rund 20.000 baurelevante Normen, die es beim Bauen zu beachten gilt.Für Baubürgermeister Peter Pätzold ist das Vorhaben von Dreso ein sehr gutesPilotprojekt, um im Detail zu sehen, wo es gerade bei Recyclingbaustoffen imBereich der Gewährleistung und der Zulassung als Baumaterial Themen geben kann,die man im weiteren Verlauf lösen muss. Auch die Anwendung von geringerenbaulichen Standards kann zeigen, was möglich und vertretbar ist.Dreifachrolle Bauherr, Planer, Nutzer als ideale AusgangspositionDerzeit betreuen mehr als 6.000 Mitarbeitende von Drees & Sommer weltweit etwa6.500 Bau-, Immobilien- und Infrastrukturprojekte. Für das Pilotvorhaben erfülltdas in Stuttgart ansässige Beratungsunternehmen Drees & Sommer sehr guteVoraussetzungen. Drees & Sommer-Vorstand Steffen Szeidl erklärt: "Beim neuenBürogebäude sind wir Bauherr, Planer und späterer Nutzer in einem. Das ist fürden Gebäudetyp E eine ideale Ausgangslage. Mit dem Neubau wollen wirdemonstrieren, was beim ökologischen Bauen machbar und wirtschaftlich ist. Durchunsere Dreifachrolle im Projekt entfallen langwierige Abstimmungsprozesse, aberauch Haftungsfragen, die sich beim Gebäudetyp E ergeben, wenn auf neue Lösungen