60,4 Millionen über Online-Plattformen gebuchte Übernachtungen in Ferienunterkünften

WIESBADEN (ots) -



- Experimentelle Daten zeigen 22,6 % mehr Übernachtungen als im Jahr 2023

- Daten ergänzen amtliche Tourismusstatistik um Übernachtungszahlen bei

kleineren Anbietern von Ferienwohnungen und -häusern



Im Jahr 2024 haben Gäste aus dem In- und Ausland über die vier großen

Online-Plattformen AirBnB, Booking.com, TripAdvisor und Expedia insgesamt 60,4

Millionen Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland gebucht.

Damit verzeichneten die vier Online-Plattformen 22,6 % mehr solcher

Übernachtungen als im Jahr 2023. Das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 wurde

2024 deutlich übertroffen: Damals hatten in- und ausländische Gäste 37,2

Millionen Übernachtungen in Ferienunterkünften über die Plattformen gebucht. Im

Vergleich dazu lagen die Zahlen des Jahres 2024 um 62,3 % höher. Das

Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht diese von der europäischen

Statistikbehörde Eurostat bereitgestellten experimentellen Daten ergänzend zur

monatlichen Tourismusstatistik. Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass der

Trend zur vermehrten Buchung von Übernachtungen über Online-Plattformen die

Daten im Jahresvergleich verzerren kann und nicht alleine auf ein verändertes

Reiseverhalten zurückzuführen sein muss.









Die Plattformdaten ergänzen die Übernachtungszahlen für Ferienunterkünfte aus

der amtlichen Tourismusstatistik, weil sie überwiegend Buchungen bei kleineren

Anbietern abbilden: So wurden rund 95 % der über die vier Online-Plattformen

gebuchten Übernachtungen in Ferienwohnungen oder -häusern von

Beherbergungsbetrieben mit insgesamt weniger als 10 Betten angeboten. Oft stehen

dahinter private Vermieterinnen und Vermieter, die Unterkünfte im Nebenerwerb

anbieten. Demgegenüber erfasst die amtliche Monatserhebung im Tourismus

ausschließlich Übernachtungen in Betrieben mit mindestens 10 Betten. Zur

Verdeutlichung: Die amtliche Tourismusstatistik weist für Ferienwohnungen und

-häuser 96,8 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024 aus. Von den 60,4 Millionen

über die Plattformen gebuchten Übernachtungen sind 95 % oder 57,2 Millionen

nicht in der Tourismusstatistik erfasst und ergänzen somit das Bild bei dieser

Unterkunftsart.



Über ein Drittel mehr Onlinebuchungen aus dem Ausland als vor der Corona-Krise



Die Zahl der über die vier Online-Plattformen gebuchten Übernachtungen in

Ferienwohnungen und -häusern von Gästen aus dem Inland stieg 2024 im Vergleich

zu 2023 deutlich um 23,6 % auf 42,1 Millionen. Der Zuwachs bei Übernachtungen

von Gästen aus dem Ausland fiel etwas geringer aus. Sie stiegen um 20,3 % Seite 2 ► Seite 1 von 3





