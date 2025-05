Focus on dynamic power distribution and high availability (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 1,312 auf Tradegate (07. Mai 2025, 10:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +4,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,46 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 422,01 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -27,85 %/+44,30 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Offer is aimed at the increasing demand from charging parks, logistics depotsand haulage fleets- Amperfied addresses demand for fast charging system solutions with new DCproduct and performance-based offering- DC becomes part of an availability-based operating hours model- Modular technology for optimum utilization of the charging system and smallfootprint- Debut at the Power2Drive 2025Amperfied GmbH, a subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), isentering the market for fast charging solutions complete with a comprehensiverange of services. At the Power2Drive trade fair in Munich, the company willunveil its modular DC fast charging solution called Amperfied Dynamic DC, whichfocuses on availability and efficiency. The offering is aimed primarily at thegrowing demand from charging parks, logistics depots and haulage fleets forhigh-availability system solutions. This is because only with fast andfunctional charge points can charging infrastructure operators (CPOs) generatesufficient revenue and satisfy their customers, while logistics companies canmaintain their supply chains."Ensuring high throughput and availability is the key challenge for operators ofcharging infrastructure in charging parks, logistics or retail," explains JürgenOtto, CEO of HEIDELBERG. "We are addressing precisely this need with acombination of the modular hardware of Amperfied Dynamic DC with dynamic powerdistribution, high scalability and space-saving design and a comprehensive,performance-oriented service offering, which is what HEIDELBERG can offerworldwide."DC becomes part of the availability-based operating hours modelThe future of commercial charging is expected to be in the growing DC fastcharging market. This requires industrial-grade systems and service. "With 175years of expertise in high-performance mechanical engineering and the reliableoperation of capital goods, HEIDELBERG brings all of its industrial expertise tothe table," explains Jürgen Otto. "With its close-knit service and logisticsnetwork, HEIDELBERG will ensure responsive support and high availability ofcharging infrastructure."Amperfied will therefore also offer the announced DC product in a so-calledavailability-based operating hours model , which is based on HEIDELBERG'sexperience in the operation of capital goods and performance-based serviceofferings. Robin Karpp, Managing Director of Amperfied GmbH, explains: "Insteadof buying pure hardware, our customers only pay when they can actually sell