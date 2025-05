Dynamische Leistungsverteilung und hohe Verfügbarkeit im Fokus (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 1,312 auf Tradegate (07. Mai 2025, 10:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +4,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,46 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 422,01 Mio.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -27,85 %/+44,30 % bedeutet.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Heidelberg (ots) -- Angebot richtet sich an steigenden Bedarf von Ladeparks, Logistikdepots oderSpeditionsflotten- Amperfied bedient Nachfrage nach Systemlösungen für schnelles Laden mit neuemDC-Produkt und performancebasiertem Serviceangebot- DC wird Teil eines verfügbarkeitsbasierten Betriebsstundenmodells- Modulare Technik für optimale Auslastung des Ladesystems und geringenPlatzbedarf- Premiere auf der Power2Drive 2025Die Amperfied GmbH, ein Tochterunternehmen der Heidelberger Druckmaschinen AG(HEIDELBERG), steigt in den Markt für Schnellladelösungen inklusive einesumfangreichen Serviceangebots ein. Dazu stellt das Unternehmen erstmalig auf derFachmesse Power2Drive in München ihre modulare DC-Schnellladelösung unter demNamen Amperfied Dynamic DC vor, die Verfügbarkeit und Effizienz in denMittelpunkt stellt. Das Angebot richtet sich vor allem an den steigenden Bedarfvon Ladeparks, Logistikdepots oder Speditionsflotten nach hochverfügbarenSystemlösungen. Denn nur mit schnellen und funktionierenden Ladepunkten könnensowohl Ladeinfrastrukturbetreiber (Charge Point Operators, CPOs) ausreichendErträge erzielen und ihre Kunden zufriedenstellen als auch Logistiker ihreLieferketten aufrechterhalten."Die Sicherstellung von hohem Durchsatz und Verfügbarkeit ist die zentraleHerausforderung für Betreiber von Ladeinfrastruktur in Ladeparks, Logistikeroder Retailer", erklärt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG."Genau diesen Bedarf adressieren wir mit einer Kombination aus der modularenHardware von Amperfied Dynamic DC mit dynamischer Leistungsverteilung, hoherSkalierbarkeit sowie platzsparendem Design und einem umfassenden,performanceorientierten Serviceangebot, wie es HEIDELBERG weltweit bieten kann."DC wird Teil des verfügbarkeitsbasierten BetriebsstundenmodellsDie Zukunft des kommerziellen Ladens wird im wachsenden Markt desDC-Schnellladens erwartet. Dazu sind Systeme und Service in Industriequalitäterforderlich. "Mit 175 Jahren Expertise im Hochleistungsmaschinenbau und demzuverlässigen Betrieb von Investitionsgütern bringt HEIDELBERG seine gesamteindustrielle Kompetenz ein", erklärt Jürgen Otto. "HEIDELBERG wird mit seinemengmaschigen Service- und Logistiknetz für reaktionsschnellen Support und hoheVerfügbarkeit von Ladeinfrastruktur sorgen."Das angekündigte DC-Produkt wird Amperfied daher auch in einem sogenanntenverfügbarkeitsbasierten Betriebsstundenmodell anbieten, das auf der Erfahrungvon HEIDELBERG im Betrieb von Investitionsgütern und performancebasierten