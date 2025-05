Handelskrieg: Wird Trump-Regierung nervös? Gespräche mit China!

Alles deutet darauf hin, dass die Trump-Regierung alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um im Handelskrieg Gespräche mit China beginnen zu können. Die Märkte reagierten erst einmal euphorisch - aber Teile der Gewinne sind schon wieder verpufft. Warum? Es ist trotz des Treffens zwischen Bessent und Chinas Vizepräsident He Lifeng bestenfalls noch ein weiter Weg zu einer wirklichen Deeskalation im Handelskrieg. Der Druck auf die Trump-Regierung wird von Tag zu Tag immer größer, daher ist die Darstellung Pekings, wonach die US-Regierung mehrfach und über mehrere Kanäle um Gespräche gebeten hat, durchaus glaubhaft. Bezeichnend ist ja, dass die Trump-Regierung noch keinen Deal selbst mit befreundeten Nationen wie Indien, Japan oder Südkorea präsentieren konnte - nun also soll zeitnah ein Deal mit China gelingen, mit dem man einen Systemkampf führt? Geopolitisch heute Nacht eine gefährliche Eskalation zwischen Indien und Pakistan - und heute Abend die Fed-Entscheidung..

