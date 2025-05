RUNHOOD SMART 3-IN-1 BIDIREKTIONALES BALKON-ENERGIESPEICHERSYSTEM F2400

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - RUNHOOD engagiert sich für die

Bereitstellung innovativer und nachhaltiger intelligenter grüner Energiegeräte.

Ende 2024 hat RUNHOOD sein erstes Balkon-Photovoltaik-Produkt auf den Markt

gebracht, das 3-IN-1-Balkonstromspeicher-System F2400. Dieses Produkt erweitert

die allgemeine Photovoltaikanlage für Balkone um weitere intelligente

Verwaltungsfunktionen, damit Nutzer grüne Energie langfristig effektiver nutzen

können.



Intelligente Steuerung: Dynamische Tarifverfolgung





Das F2400 ist mit einer bidirektionalen Inverterfunktion ausgestattet. Mit

dieser Funktion kann das F2400 nicht nur über Solarenergie aufgeladen werden,

sondern auch über das Stromnetz zu Hause, wenn der Strompreis niedrig ist. So

können Nutzer zu jeder Zeit Spitzenlasten vermeiden und Stromkosten sparen. Auf

dieser Basis ist das F2400 zusätzlich mit einem dynamischen

Strompreisverfolgungsmodus ausgestattet. Bei schlechten Sonnenlichtverhältnissen

kann das F2400 in diesem Modus stets den aktuellen Strompreis verfolgen und sich

automatisch so anpassen, dass es bei hohen Strompreisen den F2400 zur Entladung

nutzt und bei niedrigen Strompreisen die Batterie auflädt. So hilft es den

Nutzern, automatisch Spitzenlasten zu vermeiden und Stromkosten zu sparen, wenn

die Sonnenverhältnisse schlecht sind.



Intelligente Steuerung: 0 Abfall; Strom auf Abruf



Das F2400 kann mit dem intelligenten Stromzähler RUNHOOD verwendet werden, um

die Photovoltaik-Energie entsprechend Ihrem Echtzeit-Strombedarf an elektrische

Geräte zu übertragen, und die verbleibende Energie wird in der Batterie

zurückgewonnen und ins Netz eingespeist. Wenn Sie keinen Strom ins Netz

einspeisen möchten, kann das F2400 mit dem RUNHOOD Smart Plug verwendet werden,

um die gesamte photovoltaische Energie im Haus zu nutzen. Die Interaktion

zwischen dem Smart Plug und dem F2400 ermöglicht die Übertragung von

Photovoltaik-Energie an Elektrogeräte entsprechend Ihrem aktuellen Strombedarf

und speichert die überschüssige Energie in der Batterie. So können Kunden ihren

Strombedarf bedarfsgerecht decken, ohne grüne Energie zu verschwenden.



Intelligente Steuerung: Wertvolle netzgebundene Kontrolle



In Verbindung mit dem RUNHOOD Smart Meter kann das F2400 die netzgebundene

Leistung immer innerhalb von 800 W kontrollieren. Sie brauchen sich keine Sorgen

um einen Überlauf zu machen und können ruhigen Gewissens grüne Energie nutzen.



Intelligente Steuerung: EMS steuerbar über RS485



RUNHOOD F2400 hat ein RS485-Protokoll. Über das RS485-Protokoll kann der RUNHOOD

F2400 mit jedem auf dem Markt befindlichen EMS-System verbunden werden, so dass

das F2400 und andere Energiespeicher- und Smart-Home-Produkte im Einklang mit

dem Konzept der grünen Gemeinschaft verwaltet werden können.



RUNHOOD wird das Produkt auf der Intersolar in München am Stand Nr. B1.220

vorstellen. Wir laden Sie herzlich ein, den Stand zu besuchen, um mehr über das

Produkt zu erfahren.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2678680/1.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/runhood-

smart-3-in-1-bidirektionales-balkon-energiespeichersystem-f2400-302448256.html



Pressekontakt:



Jane Jane,

zhanmei.qi@runhoodpower.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175369/6027594

OTS: Runhood