UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Umsatz des Informationsdienstleisters decke sich mit den Erwartungen, schrieb Adam Berlin in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Wegen höherer Finanzierungskosten könnten die Aktien allerdings leicht negativ auf das Zahlenwerk reagieren./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 157EUR auf Tradegate (07. Mai 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.