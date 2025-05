Warum sich auch Handwerksbetriebe mit KI beschäftigen sollten - bevor der Wettbewerb es macht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Die Digitalisierung im Handwerk hinkt vielerorts hinterher,obwohl sie für den Erfolg und die Zukunft von Handwerksbetrieben entscheidendist. Unternehmen müssen sich jetzt mit digitalen Lösungen auseinandersetzen, umProzesse zu optimieren und Fachkräfte zu gewinnen. Alexander Thieme, Gründer undGeschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH, unterstützt Handwerksbetriebemit seiner Marketingagentur dabei, um mit kaufbereiten Kundenanfragen undqualifizierten Fachkräften Planbarkeit und Wachstum zu erzielen. Warum sich auchdas Handwerk mit KI beschäftigen sollte, erklärt der Experte in diesem Artikel.Die Auftragsbücher im Handwerk sind voll - doch um im Wettbewerb zu bestehen,fehlen oft Zeit, Personal und Struktur. Viele Handwerksbetriebe stoßen imTagesgeschäft an ihre Grenzen: Angebote müssen geschrieben, Baustellenkoordiniert und Materialien bestellt werden - oft ohne digitale Unterstützung.Stattdessen läuft noch immer vieles auf Zuruf, mit veralteter Software oder perZettelwirtschaft. Die Folgen sind unnötige Wege, Informationsverluste undunklare Verantwortlichkeiten. Währenddessen setzt die Konkurrenz zunehmend aufKI-Lösungen, um Prozesse zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und Kostenzu senken. Wer jetzt nicht anfängt, sich mit dem Thema KI im Handwerk zubeschäftigen, riskiert in wenigen Jahren, abgehängt zu werden. "TechnologischeEntwicklungen machen auch vor dem Handwerk nicht Halt", mahnt Alexander Thiemevon der A&M Unternehmerberatung. "Was heute noch innovativ ist, wird morgen imMittelstand zum Standard.""KI kann im Handwerk genau dort entlasten, wo die Zeit am knappsten ist: beiPlanung, Kommunikation und Büroarbeit. Wer sich jetzt mit dem Thema beschäftigt,spart nicht nur Zeit und Geld, sondern sichert auch die Zukunft seinesBetriebs." Mit der A&M unterstützt Alexander Thieme Handwerksbetriebe dabei,ihre Prozesse zu optimieren, sich nachhaltig im Markt zu positionieren undqualifizierte Mitarbeiter zu finden. Ob Recruiting, Kooperationen mitZulieferern oder Neukundengewinnung - durch individuelles Onlinemarketinggepaart mit einem breiten Netzwerk aus mehr als 1.000 Partnern, steht die A&MUnternehmerberatung Handwerksunternehmen, die ihr Wachstum planbar skalierenmöchten, in allen Bereichen kompetent zur Seite.Typische Herausforderungen in Handwerksbetrieben"Betriebe stehen heute vor einer Vielzahl an Herausforderungen, die ihnen denArbeitsalltag erschweren", sagt Alexander Thieme. "Der Fachkräftemangel gehörtdabei zu den drängendsten Problemen: Qualifiziertes Personal ist schwer zufinden, sodass freie Stellen oft lange unbesetzt bleiben. Gleichzeitig ist der