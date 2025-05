Milliarden-Rallye: Kriegsangst lässt Indiens Verteidigungsaktien explodieren

Auslöser der Entwicklung war ein brutaler Angriff auf Touristen in der Region Pahalgam im indisch verwalteten Kaschmir, bei dem laut Regierung 26 Menschen, überwiegend hinduistische Männer, getötet wurden. Indien macht die pakistanische Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba verantwortlich, die von den UN als terroristische Organisation eingestuft ist.

Indische Verteidigungswerte haben inmitten der eskalierenden Spannungen mit Pakistan binnen zwei Wochen über 5 Milliarden US-Dollar an Marktwert hinzugewonnen. Ein von Bloomberg maßgeschneiderter Index aus zehn Rüstungsfirmen legte seit dem 22. April um rund 5 Prozent zu. Die Kurse profitierten von der Erwartung, dass sich die geopolitische Lage längerfristig zugunsten indischer Verteidigungsunternehmen wie Hindustan Aeronautics, Mazagon Dock Shipbuilders oder Solar Industries India auswirken könnte.

Am Mittwochmorgen reagierte Indien mit gezielten Militärschlägen auf mutmaßliche Terroristenlager in pakistanisch kontrollierten Gebieten. Die Regierung in Neu-Delhi sprach von "gezielten, maßvollen und nicht eskalierenden Maßnahmen". Die indische Armee erklärte, Gerechtigkeit sei geschehen.

Pakistan wiederum warf Indien vor, mit dem Angriff eine "Kriegshandlung" begangen zu haben. Laut Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif seien Vergeltungsmaßnahmen "bereits im Gange". Er beschuldigte Premierminister Narendra Modi, die Operation aus innenpolitischen Motiven gestartet zu haben.

Auf beiden Seiten wurden Todesopfer gemeldet, darunter auch Zivilisten. Pakistan meldete acht getötete Zivilisten, Indien beklagte drei Tote durch Artilleriebeschuss entlang der Kontrolllinie in Kaschmir. Pakistan behauptet außerdem, fünf indische Jets abgeschossen zu haben.

Internationale Reaktionen folgten umgehend: Die Vereinten Nationen, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate riefen beide Länder zur "maximalen Zurückhaltung" auf. "Die Welt kann sich eine militärische Konfrontation zwischen Indien und Pakistan nicht leisten", erklärte der Sprecher des UN-Generalsekretärs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion