RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 14 Euro

Chaecka schrieb heute 14:04

Das ist genau auch mein Punkt, den ich kaum glauben kann.

Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.

Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.