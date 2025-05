Klöckner & Co peilt im zweiten Quartal mehr Ergebnis an - Kursminus

rabajatis schrieb 05.05.25, 21:56

Das konjunkturelle Umfeld hellt sich allerdings in den USA nicht auf, sondern trübt sich dramatisch ein. Sehr viele Unternehmer kämpfen um ihre Existenz. Einzelne lebenswichtige Branchen wie im Agrarsektor müssen schon vor dem Kollaps mit staatlichen Hilfszahlungen gerettet werden. Geld was sonst in z.B. UN Ernährungsprogramme geflossen wäre, mit dessen Geld dann bei US Farmern Getreide eingekauft worden wäre. Die wurden gestrichen und so steht eine Branche vor dem Ruin.



KlöCo nützt es überhaupt nichts, wenn durch die Zölle die Preise für Stahl so stark steigen, das die Produktion stark gedrosselt oder eingestellt werden muss. Und das soll ja im Automobilsektor so sein. Höhere Preise für ein Produkt was niemand mehr haben will - das hilft doch nicht. Dazu wie geschrieben die Währungsseite in der Umrechnung USD in Euro bei Umsatz und vllt. noch wichtiger bei den Bilanzansätzen.



Dagegen steht der erwartete Aufschwung in Deutschland. Aber ich denke, das bei KlöCo Nordamerika (Mexiko und USA) schwerer wiegen. Ich sehe jedenfalls gar nicht mehr, das ich meinen zweistelligen Einkaufspreis nochmal wieder sehen könnte.