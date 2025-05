Wadephul betont vor Paris-Reise deutsch-französische Achse

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU) wollen bei ihrer Antrittsreise in Paris die deutsch-französische Zusammenarbeit ankurbeln. "Das ganz große Ziel ist natürlich, dass wir jetzt wirklich die deutsch-französische Achse wieder zum Laufen bekommen", sagte Wadephul in Berlin vor dem Abflug mit Merz nach Frankreich und Polen. Man wolle verdeutlichen, "dass wir wieder auch Tempo machen können in Europa, dass wir Ideengeber werden".

Merz will in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammenkommen, Wadephul mit seinem Amtskollegen Jean-Noël Barrot. Wadephul hatte Barrot schon in den vergangenen Wochen getroffen. In Warschau will er am Nachmittag auch an einem informellen Treffen der EU-Außenminister teilnehmen.

Wadephul betont Bedeutung Polens



Mit Blick auf den Besuch in der polnischen Hauptstadt Warschau betonte Wadephul die Bedeutung der vollen Einbindung Polens in die Beratungen etwa im Format des "Weimarer Dreiecks" gemeinsam mit Frankreich. Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine hatten zuletzt in Europa vor allem Frankreich und Großbritannien die Initiative ergriffen. Merz hatte schon vor seiner Wahl zum Kanzler betont, Deutschland werde unter seiner Führung hier wieder stärker die Initiative ergreifen./bk/DP/mis