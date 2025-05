MaxSolar GmbH veranstaltet erfolgreichen "Future Energy Summit 2025" in München - Perspektiven für die Energiebranche im Fokus (FOTO)

Traunstein/München (ots) - Am gestrigen 6. Mai 2025 versammelte die MaxSolar

GmbH führende Experten der Energiebranche zum "Future Energy Summit 2025" im

Münchener Werksviertel, um die aktuellen Herausforderungen und zukunftsweisenden

Lösungsansätze für die deutsche Energiewirtschaft zu diskutieren. Rund 220

Fachleute aus Energie- und Industrieunternehmen, und der Politik nutzten die

Gelegenheit für einen intensiven Austausch zu Themen wie Sektorenkopplung,

innovativen Finanzierungsstrategien, der Weiterentwicklung Erneuerbarer

Energiequellen sowie der zunehmenden Bedeutung von Batteriespeichern (BESS) als

flexible Lösung für die Stabilisierung des Strommarktes.



Christoph Strasser, CEO der MaxSolar GmbH und Gastgeber des Summits, begrüßte

die Teilnehmenden mit den Worten: "Die Energiebranche steht vor enormen

Herausforderungen - politische Unsicherheiten, wechselhafte Marktbedingungen und

ein wachsender Bedarf an flexiblen Lösungen. Heute haben wir die Chance, nicht

nur die aktuellen Probleme zu beleuchten, sondern auch aktiv Perspektiven und

Lösungen zu entwickeln, die uns auf den Weg in eine nachhaltigere und stabilere

Energiezukunft führen."





Zukunft der Energiewirtschaft im Blick



Der Summit eröffnete mit einer Keynote von Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, einem

weltweit renommierten Klimawissenschaftler, der die Auswirkungen des

Klimawandels auf die Energiestrukturen und die Notwendigkeit rascher Anpassungen

beleuchtete. In der anschließenden Panel-Diskussion "Zukunft der

Energiewirtschaft: Rahmenbedingungen und Auswirkungen der Energiepolitik"

diskutierten Bernhard Herrmann (MdB a.D. Bündnis 90/Die Grünen), Bernhard

Strohmayer (Bundesverband Neue Energiewirtschaft) und Moritz Wickert (GARBE

Renewable Energy - GREEN GmbH) über die politischen Rahmenbedingungen, die die

Entwicklung der Branche maßgeblich beeinflussen.



Ein weiterer Höhepunkt des Summits war das Panel zum Thema

"BESS-Geschäftsmodelle und Hybrid-PPAs".Die Experten Andrés Acosta (LevelTen

Energy), Britta Wißmann (Watson & Williams), Dr. Lennard Wilkening (suena) und

Christian Belotelev (Deutsche Anlagen Leasing/DAL) tauschten sich über die

Zukunft und Flexibilisierung des Strommarktes aus.



Ein Impulsvortrag von Tobias Schütt (Cleantech Bridge GmbH) stellte innovative

Ansätze vor, um die Transformation der Energiebranche voranzutreiben. Besonders

die Themen Netzanschluss, Finanzierung und Flexibilität auf einem volatilen

Strommarkt wurden in der letzten Session intensiv im Dialog mit dem Publikum

behandelt.



Networking und Austausch



Neben den fachlichen Inhalten bot der Summit zahlreiche Gelegenheiten für

Networking. Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen Industrie sowie der

Energiebranche tauschten sich während der Pausen an Thementischen und beim

abschließenden Get-together aus.



Christoph Strasser zog zum Abschluss des Summits ein positives Fazit: "Der

Future Energy Summit 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Energiebranche in

Zeiten des Wandels nicht nur vor Herausforderungen steht, sondern auch enorme

Chancen bietet.



