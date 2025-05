Stabilität in turbulenten Börsenphasen Frequentis AG profitiert von langjährigen, hochkarätigen Kundenbeziehungen In herausfordernden Marktsituationen sind stabile und langfristige Kundenbeziehungen ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Auch in diesem Punkt brilliert die österreichische Frequentis AG (WKN: A2PHG5 | ISIN: …