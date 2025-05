Kaum Bewegung vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben auch zur Wochenmitte keine klare Richtung gefunden. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Mittwoch um 0,08 Prozent auf 130,86 Punkte nach. Bereits an den beiden Vortagen hatten sich die Kursbewegungen in Grenzen gehalten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug zuletzt 2,54 Prozent.

Der Handelstag steht im Zeichen des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Abend. Die Fed dürfte voraussichtlich politischem Druck widerstehen und ihre Leitzinsen nicht anpassen. Die Zinsspanne sollte nach Einschätzung der meisten Ökonomen bei 4,25 bis 4,50 Prozent verharren.