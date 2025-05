ROUNDUP 3 Drohnenattacke auf Kiew - Tote nach Brand in Wohnhaus Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind zwei Menschen getötet worden. Sie seien bei Löscharbeiten in brennenden Wohnungen gefunden worden, nachdem Drohnenteile in ein fünfstöckiges Wohnhaus gestürzt waren, schrieb der …