Die besten Parks Europas im Ranking-Vergleich (FOTO)

Frankfurt (ots) - Wenn der Frühling in vollem Gange ist und die Natur in satten

Farben aufblüht, zieht es viele Menschen ins Grüne. Ob beim City-Trip oder als

Pause vom Alltag in der Heimatstadt: Stadtparks bieten Erholung vom Trubel,

Abwechslung vom Sightseeing und ein Stück Natur direkt vor der Haustür.



Einheimische und Städtereisende, die nach einem idyllischen Rückzugsort inmitten

der Großstadt suchen, erfahren im neuen Ranking des Reiseveranstalters Fit

Reisen (https://www.fitreisen.de/) , welche Stadtparks in Europa besonders

überzeugen. Für das umfangreiche Gesamt-Ranking wurden knapp 2.500 Parks in rund

70 der größten europäischen Städte anhand von mehr als 7 Millionen

Google-Bewertungen analysiert und bewertet. Kleiner Spoiler vorab: Der schönste

Park aus Deutschland und Platz sechs im europaweiten Ranking befindet sich in

Hamburg , während die Sieger-Trophäe nach Spanien geht.







Interessierte hier (https://www.fitreisen.de/ressourcen/park-ranking/) .



Die wichtigsten Findings im Überblick:



- Platz 1 überzeugt nicht nur mit einer Top-Bewertung, sondern auch mit fast

200.000 Rezensionen

- Hamburg konnte sich mit Planten un Blomen Platz 6 im europaweiten Ranking

ergattern und ist damit der bestbewertete Park Deutschlands

- Weitere Parks aus Hamburg, Bremen und Stuttgart sind mit hervorragenden

Bewertungen unter den ersten 30.

- Athen beeindruckt doppelt: Gleich zwei Parks schaffen es in die Top Ten.

- Überraschung aus Osteuropa: Auch Parks aus Städten wie Belgrad, Posen und

Zagreb mischen ganz vorne mit



Ranking der zehn beliebtesten Parks Europas



Platz 1: Retiro-Park, Madrid, Spanien



Mit einer Bewertung von 4,8 bei stolzen 197.182 Rezensionen ist der Retiro-Park

am östlichen Rand der Innenstadt Madrids ein echter Publikumsliebling - und

sichert sich damit verdient den ersten Platz. Ursprünglich im 17. Jahrhundert

als königliche Gartenanlage für Philipp IV. erbaut, wurde der Park im 19.

Jahrhundert für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gehört inzwischen

sogar zum UNESCO-Welterbe. In dem 1,43 km² großen Park können BesucherInnen

Highlights wie den Kristallpalast, das Reiterdenkmal für Alfons XII. und sogar

eine Luzifer-Statue bestaunen - hier geht das Sightseeing im Grünen weiter. Ein

Google-Rezensent fasst die Vorzüge des Parks wie folgt zusammen: "Der Retiro ist

nicht einfach nur ein Park. Er ist ein Spiegelbild Madrids: lebendig, vielfältig

und mit einem Hauch von Überraschung."



Platz 2: Schlosspark Schönbrunn, Wien, Österreich

