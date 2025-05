Neuer DIY-Balkonkraftwerkspeicher ist kompakter, effizienter und bietet Brandschutz mit Selbstlöschfunktion

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zum Launch auf der ees Europe in

Jackery (https://de.jackery.com/) , weltweit führender Anbieter mobiler

Energielösungen, präsentiert auf der ees Europe 2025 in Halle C2, Stand Nr. 250,

mit dem HomePower 2000 Ultra

(https://de.jackery.com/pages/jackery-homepower-2000-ultra) seine neue

Generation eines mobilen Balkonkraftwerkspeichers mit integriertem

Wechselrichter - maßgeschneidert für urbanes und suburbanes Wohnen. Das

kaskadierbare System punktet mit höherem Solarertrag, smarter Energieverwaltung

für eine schnellere Amortisation und einem intelligenten Brandschutzsystem mit

Echtzeit-Risikoerkennung, Alarmmeldung und selbstständig ausgelöster

Brandbekämpfung.



Mehr Leistung bei kompakter Bauweise





Mit dem HomePower 2000 Ultra setzt Jackery die Weiterentwicklung seines Konzepts

eines transportablen Balkonkraftwerks konsequent fort. 40 % kompakter als sein

Vorgänger, bietet die Plug-and-Play-Speicherlösung mit einem hocheffizienten,

integrierten Wechselrichter und zwei MPPT-Eingängen bis zu 2000 Watt PV-Leistung

bei einer gleichzeitig eingespeisten Wechselstromleistung von 800 W. Dabei wird

die flexible Nutzung sowohl unterschiedlichster Solarmodule als auch bestehender

Anlagen mit MC4-Anschluss unterstützt.



Die Grundeinheit mit einem 2 kWh starken LiFePO4-Akku und Maßen von 270×445×270

mm bei 26,4 kg Gewicht lässt sich modular mit bis zu drei Zusatzakkus auf bis zu

8 kWh erweitern und eignet sich so für vielfältige Szenarien: vom Einsatz als

mobiles Balkonkraftwerk in der Mietwohnung bis hin zur umfassenden

Speicherlösung im Einfamilienhaus. Dabei ist das transportable System in wenigen

Minuten einsatzbereit und verfügt zusätzlich über eine Schuko-Steckdose, die

beim Einsatz als mobile Powerstation oder bei Stromausfall Verbraucher

unterbrechungsfrei (<20 ms) mit Energie versorgt.



Hybridladung und zusätzliche Einsparung durch dynamische Stromtarife



Während im Idealfall durch einen hohen Solarertrag bis zu 2400 kWh pro Jahr

erzeugt werden können, bietet das intelligente Energiemanagement weiteres

Kostensenkungspotenzial. Denn die bidirektionale Lademöglichkeit füllt den Akku

sowohl via Solar als auch wahlweise über das Stromnetz. Dies sorgt im

Bedarfsfall nicht nur in lediglich 52 Minuten für eine Kapazität von 80 %,

sondern ermöglicht dank App-gestützter Steuerung eine dynamische und

automatisierte Energieoptimierung auf Basis dynamischer Stromtarife. So kann in

der dunklen Jahreszeit oder bei angesagtem Regen nachts günstiger Strom für die

Nutzung am Tag gespeichert werden. In Kombination mit Shelly-Zubehör überwacht

der HomePower 2000 Ultra zudem den gesamten Stromfluss im Haushalt und steuert

gezielt einzelne Verbraucher. Das erhöht den Eigenverbrauchsanteil und reduziert

den Netzbezug zusätzlich.



Maximale Sicherheit mit innovativem Brandschutz



Wie schon beim Vorgängermodell setzt Jackery auf einen langlebigen, nicht

brennbaren LiFePO4-Akku mit 6.000 Ladezyklen. Ein integriertes Heiz- und

Kühlsystem für eine Nutzung im Temperaturbereich von -20 bis +55 °C, die

IP65-Zertifizierung und zahlreiche Schutzmechanismen unterstreichen den Anspruch

auf Wohnraumtauglichkeit und Alltagssicherheit.



Vor allem aber überzeugt der Jackery HomePower 2000 Ultra mit einem neuen

intelligenten Brandschutzsystem mit Selbstlöschfunktion. So erkennt das System

Risiken wie offene Flammen in Echtzeit sogar im ausgeschalteten Zustand. Neben

der Alarmfunktion wird darüber hinaus im Ernstfall innerhalb einer Sekunde

automatisch ein aerosolbasiertes Löschsystem aktiviert. Die Kombination aus

hitzeabsorbierenden Prozessen zur schnellen Abkühlung sowie die brandhemmende

Wirkung von Inertgasen und Feststofflöschmitteln unterdrücken die Entstehung und

Ausbreitung von Bränden effektiv.



Rabatt und geschenktes Zubehör zum Launch im Pre-Sale



Am 7. Mai startet der exklusive Pre-Sale des neuen Jackery HomePower 2000 Ultra

(https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra) im

Jackery-Onlineshop (https://de.jackery.com/pages/jackery-homepower-2000-ultra)

mit einem attraktiven Early-Bird-Preis von nur 899 Euro statt der

unverbindlichen Preisempfehlung von 1.099 Euro. Für Schnellentschlossene legt

Jackery zudem kostenlos bei Bestellung am 7. und 8. Mai ein Smart Meter im Wert

von 99 Euro bei. Darüber hinaus erhalten die ersten 100 Bestellungen einen

faltbaren Trolley geschenkt. Zudem wird ein Jackery HomePower 2000 Ultra an eine

Person verlost, die sich für den Newsletter

(https://de.jackery.com/pages/jackery-homepower-2000-ultra) bis zum 21. Mai

anmeldet. Am 22. Mai beginnt der offizielle Verkaufs- und Versandstart.



Ein HomePower 2000 Ultra Battery Pack

(https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra-zusatzakku) kostet

699 Euro, während die optional verfügbaren flexiblen Solarpanels

(https://de.jackery.com/products/jackery-flexibles-solarpanel-set-200w-4) bei

599 Euro für ein Set aus 4 x 200 Watt Modulen inklusive Seilhalterung liegen.



